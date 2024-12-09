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В Удмуртии младенец пострадал из-за загоревшегося телефона

В Удмуртии 9-месячный ребенок попал в больницу из-за загоревшегося телефона

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МЧС России

В Удмуртии младенец пострадал из-за загоревшегося смартфона, который лежал рядом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в городе Воткинск. Местный житель укладывал спать десятимесячного сына, когда лежавший рядом мобильный телефон заискрился и прожег постельное белье и одежду мальчика. Ребенка забрали на скорой в больницу. Информация о характере травм и степени их тяжести отсутствует. На фотографиях, опубликованных пресс-службой, видно, что огонь прожег значительный участок ткани на одной из брючин штанов, в которые был одет мальчик.

В ведомстве напомнили, что предупредить подобные случаи поможет соблюдение мер безопасности. Важно не класть телефон под подушку и не накрывать вещами, так как аккумулятор нагревается и может загореться.

«Сотовые телефоны и пауэрбанки работают от литий-ионных аккумуляторных батарей. Этот источник питания тушится только при полном погружении в воду», — рассказали в МЧС.

Ранее в московской школе загорелся пауэрбанк и уничтожил телефон школьника.

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