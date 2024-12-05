В Пермском крае пенсионер плеснул масло на раскаленную сковородку и загорелся

В Губахе 70-летний мужчина загорелся, когда готовил ужин, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Свердлова. По данным местных СМИ, 70-летний мужчина решил приготовить на ужин жареную рыбу. Пенсионер плеснул на раскаленную сковородку масло, жидкость воспламенилась, огонь перекинулся на мужчину.

Спасти его не удалось. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.

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