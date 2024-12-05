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В Пермском крае пенсионер плеснул масло на раскаленную сковородку и загорелся

В Пермском крае пенсионер получил ожоги, когда готовил ужин

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СК РФ по Пермскому краю

В Губахе 70-летний мужчина загорелся, когда готовил ужин, спасти его не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Свердлова. По данным местных СМИ, 70-летний мужчина решил приготовить на ужин жареную рыбу. Пенсионер плеснул на раскаленную сковородку масло, жидкость воспламенилась, огонь перекинулся на мужчину.

Спасти его не удалось. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.

До этого сообщалось, что в Ростовской области женщина сожгла свой дом со второй попытки. Жительница села Латоново закурила и случайно подожгла матрас, ей удалось самостоятельно потушить пламя. Сотрудники МЧС все же провели с женщиной профилактическую беседу. Внушения пожарных на хозяйку дома не подействовали, и уже спустя пару часов ей снова понадобилась их помощь. Оказалось, что курильщица заснула с непотушенной сигаретой, ее соседи заметили дым и вызвали огнеборцев. Пожар тушили восемь человек, но в этот раз огонь быстро распространился и уничтожил весь дом.

Ранее трехлетний мальчик играл с зажигалкой и спалил квартиру в Нижнем Новгороде.

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