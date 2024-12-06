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В Кировской области мужчина получил ожоги в бане из-за оставленного газового баллончика

В Кировской области мужчина загорелся в бане

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МЧС России

Жителя Кировской области госпитализировали после того, как он решил попариться в своей бане. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Колково. Россиянин растопил печь с помощью газового баллончика и оставил его рядом с топкой.

«От перегрева баллон разгерметизировался, произошла вспышка паров газа», – поделились в ведомстве.

Огонь перекинулся на потолок, но его удалось потушить подручными средствами.

В результате россиянин попал в больницу с серьезными ожогами. О степени травм и состоянии пострадавшего не сообщается.

До этого в Петербурге сиделка обнаружила свою подопечную пенсионерку с серьезными ожогами кипятком на туловище и ногах. Женщина лежала в собственной квартире. Предполагается, что травмы она получила в момент, когда принимала ванну.

Медики около недели оказывали женщине помощь, но спасти не смогли.

Ранее в Ленинградской области женщина попала в больницу из-за загоревшейся мультиварки.

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