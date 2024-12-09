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Пожарные пока не добрались до очага возгорания в шахте в Кузбассе

Пожарные еще не добрались до очага возгорания в шахте «Алардинская» в Кузбассе

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МЧС России/РИА Новости

Пожар на шахте «Алардинская» в Кемеровской области продолжается уже около семи часов, и спасатели все еще не смогли добраться до места возгорания. Об этом сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности региона.

До места происшествия никто не дошел, и обследование не проводилось. На территории работает военизированная горноспасательная часть в соответствии с установленным регламентом, но подробности о том, что именно горит и как это происходит, пока не известны.

В местной прокуратуре сообщили, что причиной пожара стало сейсмособытие.

В угольной шахте, расположенной в Калтанском городском округе в Кузбассе, произошел пожар. Как уточнили в региональном МЧС, пожар произошел в шахте «Алардинская». Из нее эвакуировали 120 человек, двоих из которых передали врачам.

Позднее ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил, что в настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали 44 человека и девять единиц техники.

Ранее в Самарской области произошел пожар в банном комплексе.

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