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В прокуратуре Кузбасса раскрыли причину пожара на шахте «Алардинская»

Прокуратура Кузбасса: пожар в шахте «Алардинская» произошел после сейсмособытия

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Причиной пожара на шахте «Алардинская» в Кузбассе стало сейсмособытие. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что 9 декабря, в ночное время на шахте «Алардинская» зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы», — говорится в публикации.

В региональной прокуратуре добавили, что на место происшествия выехал кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко.

По факту произошедшего организована проверка на предмет соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Также был создан штаб по ликвидации пожара. На момент публикации материала специалисты разрабатывали комплекс мероприятий по тушению возгорания. Ситуация находится на контроле прокуратуры. Все горнорабочие были выведены на поверхность.

В угольной шахте, расположенной в Калтанском городском округе в Кузбассе, произошел пожар. Как уточнили в региональном МЧС, пожар произошел в шахте «Алардинская». Из нее эвакуировали 120 человек, двоих из которых передали врачам.

Позднее ТАСС со ссылкой на МЧС сообщил, что в настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали 44 человека и девять единиц техники.

Ранее в Приангарье школьники дотла сожгли частный дом.

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