В Кузбассе произошел пожар в угольной шахте

В угольной шахте, расположенной в Калтанском городском округе в Кузбассе, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

«Горноспасатели выехали на происшествие на шахту в Калтанском городском округе. Люди из шахты выводятся. На место выехали несколько отделений горноспасателей», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не уточняются.

6 декабря в Самарской области произошел пожар в банном комплексе. По информации МЧС, в поселке Приморский горел комплекс и надворные постройки на площади 800 квадратных метров. На месте работали более 70 специалистов и 21 единица техники.

Позже пожарные ликвидировали открытое горение в банном комплексе в Самарской области. В МЧС отметили, что до этого огонь удалось локализовать на 1,3 тыс. «квадратах». При пожаре никто не пострадал.

Ранее в Самарской области семилетняя девочка подожгла матрас и устроила пожар в квартире.