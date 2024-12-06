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В Самарской области произошел пожар в банном комплексе

МЧС России: в Самарской области горит банный комплекс на площади 800 квадратов

В Самарской области произошел пожар в банном комплексе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По информации ведомства, в поселке Приморский горит комплекс и надворные постройки на площади 800 квадратных метров. О пострадавших пока неизвестно.

На месте работают более 70 специалистов и 21 единица техники.

Утром 6 декабря сообщалось о пожаре на складе в Нижегородской области на площади 8,4 тысячи квадратных метров. По данным оперативных служб, в результате возгорания у здания обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров. В ходе тушения были задействованы порядка 100 специалистов МЧС при поддержке 35 единиц спецтехники. По данным ведомства, на складе находятся легковоспламеняющиеся материалы.

В ночь на 6 декабря стало известно, что в деревне Игуменка Тверской области загорелось здание санатория. Пожар произошел в столовой — ее кровля оказалась охвачена огнем на площади 500 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли свыше 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

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