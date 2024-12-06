Жителя Крыма осудили на 15 лет за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Феодосии к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену, мужчина собирал и отправлял украинской армии информацию о воинских частях армии Российской Федерации, вооружении Черноморского флота и о местах расположения военных кораблей ВС РФ, находящихся в акватории Феодосийского залива. Об этом рассказали в прокуратуре региона, передает ТАСС.

«Он признан виновным по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена). Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года», — сказали в пресс-службе прокуратуры.

В сентябре сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю был задержан 30-летний мужчина, который через чат-бот в Telegram отправлял информацию о расположении ВС РФ, а также снимки воинских частей. Чат был разработан при поддержке спецслужб Украины с целью сбора информации о данных российских военных, передвижениях и количестве военной техники и мест дислокации подразделений ВС России. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали информацию из бота при нанесении ракетных ударов.

Также стало известно, что осужденный открыл на свое имя счет в украинском банке, с которого через приложение перевел денежные средства в пользу украинской армии через один из их фондов поддержки в общей сумме 1 тыс. гривен.

В декабре Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 15 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

Ранее ФСБ задержала жителя Дальнего Востока по подозрению в госизмене.