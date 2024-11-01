Шпионов Украины обнаружили на Дальнем Востоке

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене и помощи украинской разведке жителя Хабаровска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Хабаровска инициативно через сеть интернет связался с представителями ГУР МО Украины с целью осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сообщили в УФСБ.

Помимо того, возбуждено уголовное дело по статье 275 УК («Государственная измена»), оно расследуется краевым следственным отделом УФСБ. По мнению следствия, мужчина занимался сбором информации о российских военнослужащих в пользу украинской разведки.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании подозреваемого в попытке теракта в здании прокуратуры Донецкой народной республики.

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