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В Крыму мужчину осудили за передачу спецслужбам Украины сведений о ПВО

В Крыму жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену

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Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 15 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики в Telegram-канале.

В ходе расследования было установлено, что подсудимый предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В сентябре 2023 года, используя один из мессенджеров, он направил видеозаписи с координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны армии России. Переданная информация могла быть использована для выбора целей ударов.

Накануне Тихоокеанский флотский военный суд на Камчатке приговорил гражданина одной из республик Средней Азии к восьми годам лишения свободы за финансирование терроризма. Отмечается, что иностранец перевел деньги на счет участника террористической организации для ведения вооруженной борьбы «по мотивам радикальных религиозных убеждений» на территории Сирии.

А в конце ноября сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 17 годам колонии за шпионаж. Подсудимый собирал информацию о вооружении и военной технике Вооруженных сил России и передавал ее украинским спецслужбам.

Ранее ФСБ задержала жителя Дальнего Востока по подозрению в госизмене.

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