В Госдуме оценили последствия оттока мигрантов из России

Нелегальные мигранты не приносили пользы экономике России, поэтому их отток из страны не принесет серьезных последствий. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Никто не запрещает трудовую миграцию. Если кто-то хочет приехать и работать в нашей стране, он имеет на это право. Так и работодатели могут привлекать рядовых мигрантов. Сейчас выстроены понятные и прозрачные процессы», — сказала парламентарий.

Бессараб добавила, что нелегальные мигранты заполнили в России теневой рынок. По словам депутата, подобная ситуация не приносит пользы для экономики страны, а также может создать проблемы в обеспечении правопорядка и безопасности населения.

При этом парламентарий подчеркнула, что в России не вводили новых требований для трудовых мигрантов. Вместо этого в стране ужесточили уже существовавшие нормы, уточнила Бессараб.

До этого эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов рассказал, что в 2024 году Россию покинул один миллион мигрантов. Преимущественно из РФ уехали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Ранее Миронов заявил, что мигранты должны жить в лагерях.