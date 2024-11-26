Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили последствия оттока мигрантов из России

Депутат Бессараб: нелегальные мигранты не приносили пользы экономике России

close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Нелегальные мигранты не приносили пользы экономике России, поэтому их отток из страны не принесет серьезных последствий. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Никто не запрещает трудовую миграцию. Если кто-то хочет приехать и работать в нашей стране, он имеет на это право. Так и работодатели могут привлекать рядовых мигрантов. Сейчас выстроены понятные и прозрачные процессы», — сказала парламентарий.

Бессараб добавила, что нелегальные мигранты заполнили в России теневой рынок. По словам депутата, подобная ситуация не приносит пользы для экономики страны, а также может создать проблемы в обеспечении правопорядка и безопасности населения.

При этом парламентарий подчеркнула, что в России не вводили новых требований для трудовых мигрантов. Вместо этого в стране ужесточили уже существовавшие нормы, уточнила Бессараб.

До этого эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов рассказал, что в 2024 году Россию покинул один миллион мигрантов. Преимущественно из РФ уехали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Ранее Миронов заявил, что мигранты должны жить в лагерях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами