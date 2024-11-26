Миронов заявил, что мигранты должны жить в лагерях

Проживание в трудовых поселках закрытого типа не должно пугать мигрантов, которые едут в Россию на заработки. Об этом заявил «Газете.Ru» глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, комментируя законопроект фракции.

«Мы не видим ничего страшного в том, что мигранты будут жить в закрытых трудовых поселках. Этого вполне достаточно для иностранных граждан, которые едут в Россию исключительно с целью заработка. Все условия проживания в таких лагерях должны обязательно соответствовать действующим санитарным правилам и нормам, а заниматься решением этого вопроса должны работодатели. И еще один важный момент. Мы считаем, что для обеспечения обратного выезда, включая случаи принудительной депортации мигрантов, работодатели должны вносить средства на специальный депозит либо предоставлять банковскую гарантию. Наличие такого финансового обеспечения должно стать обязательным условием для разрешения въезда на территорию нашей страны», — сказал Миронов.

В «Справедливой России» считают, что заключать трудовой договор с мигрантами работодатель должен перед их въездом в Россию. В этом документе должны быть прописаны все условия пребывания иностранца в стране.

«Мы считаем, что у мигрантов должны быть права и обязанности в рамках трудового договора, который в ходе организованного набора они заключат с конкретным работодателем перед въездом в Россию. В этом документе необходимо прописать конкретные сроки пребывания, конкретное место работы, размер заработной платы. Если иностранного гражданина это устраивает, то пожалуйста, приезжайте в Россию, зарабатывайте деньги для своей семьи, но после истечения срока действия контракта нужно будет покинуть нашу страну», — пояснил Миронов.

Парламентарий добавил, что о получении вида на жительство (ВНЖ) трудовыми мигрантами или о перевозе всех своих родственников в Россию «и речи быть не может».

«Достаточно сказать, что помимо миллионов трудовых мигрантов доступ к государственной социальной инфраструктуре, получению бесплатной медицины, образования сегодня имеют многие члены их семей — родители, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры. Это создает избыточную финансовую нагрузку на социальную сферу, а расходы перекладываются на плечи российских граждан. К примеру, расходы бюджета Москвы на одного учащегося 1-4 классов сегодня составляют около 135 тыс. рублей в год, на ученика 5-9 классов — 155 тыс. рублей в год, ученика 10-11 классов — 175 тыс. рублей в год. Высоки бюджетные расходы на одного воспитанника дошкольных учреждений в группах полного дня, и все их, по сути, оплачивают российские граждане», — заключил Миронов.

26 ноября «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесла на рассмотрение парламента пакет законопроектов о регулировании трудовой миграции.

Документы предполагают запрет на получение вида на жительство (ВНЖ) и российского гражданства для неквалифицированных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора. Продолжительность пребывания иностранных работников на территории России планируется ограничить сроком действия их трудового договора. После его завершения работодатель будет обязан обеспечить выезд мигранта из страны. В случае досрочного расторжения договора эта обязанность также остается за нанимателем.

Ранее в Госдуму внесли проект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского.