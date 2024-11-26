Стало известно количество мигрантов, покинувших Россию в 2024 году

Эксперт по найму персонала, директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов рассказал URA.RU, что в 2024 году Россию покинул один миллион мигрантов.

«Отток иностранных рабочих очевиден. С января по сентябрь из страны уехало около одного миллиона человек», — поделился Кладов.

Он добавил, что преимущественно из РФ уехали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

По словам Кладова, сейчас на одного мигранта приходится 10 вакансий, однако иностранцев не удерживает даже рост зарплат. Так, в начале 2024 года иностранцы на производстве зарабатывали в среднем 105 тысяч рублей, а к лету — уже 150 тысяч рублей. Особенно оплата труда выросла у строителей и курьеров.

До этого глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявлял, что проживание в трудовых поселках закрытого типа не должно пугать мигрантов, которые едут в Россию на заработки.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.