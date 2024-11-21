Депутаты Госдумы приняли обращение к правительству по миграции

Депутаты Государственной думы приняли обращение к правительству России по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее обращение содержит системные меры по борьбе с незаконной миграцией. В частности, речь идет о мерах реализации уже принятых с начала текущего года 13 законов.

Володин добавил, что Госдума не прекращает работу по совершенствованию законодательства.

20 ноября члены Совета Федерации проголосовали за принятие законопроекта, предполагающего введение штрафов за подделку документов для организации незаконной миграции.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции.

Поправки, вносимые в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточают наказания за целый ряд преступлений, связанных с незаконной миграцией. В частности, речь идет об организации незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ.

Ранее в Госдуме предложили признать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством.