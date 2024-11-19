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В Госдуме предложили признать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством

ЛДПР предложила признать отягчающим обстоятельством нелегальное пребывание в РФ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутаты ЛДПР разработали законопроект о признании нелегального пребывания в РФ отягчающим обстоятельством при совершении любого правонарушения. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Если мигрант решил нелегально жить в нашей стране, это уже говорит о его криминальных наклонностях», — считает депутат.

Слуцкий подчеркнул, что за такие правонарушения нелегальные мигранты должны нести более суровое наказание, чем граждане России, поскольку они уже совершили преступление, незаконно проникнув в страну.

9 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об отнесении к отягчающим обстоятельствам совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России. Теперь перечень отягчающих факторов содержит 20 пунктов, среди которых рецидив преступлений, наступление тяжких последствий, совершение преступления с использованием оружия и другие.

Ранее в Госдуме предложили 10 «незамедлительных» мер по мигрантам.

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