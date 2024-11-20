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СФ принял закон о штрафах до 60 млн за подделку документов для нелегалов

Совфед одобрил штрафы за подделку документов в целях нелегальной миграции

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Члены Совета Федерации проголосовали за принятие законопроекта, предполагающего введение штрафов за подделку документов для организации незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Проект вносит изменения в статью 19.23 КоАП РФ, выделяя в отдельный состав правонарушения подделку, использование, передачу или продажу документов в целях легализации незаконно находящихся на территории России мигрантов.

За данное правонарушение юридическим лицам будет грозить штраф до 10 млн рублей, а в случае рецидива — до 60 млн рублей.

Госдума приняла законопроект 13 ноября сразу во втором и третьем чтениях.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции.

Поправки, вносимые в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточают наказания за целый ряд преступлений, связанных с незаконной миграцией. В частности, речь идет об организации незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ.

За них теперь можно получить от двух до пяти лет лишения свободы (раньше нижняя граница не была установлена). Дополнительным наказанием может стать штраф в размере 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до трех лет.

Ранее в Госдуме предложили признать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством.

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