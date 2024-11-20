СФ принял закон о штрафах до 60 млн за подделку документов для нелегалов

Члены Совета Федерации проголосовали за принятие законопроекта, предполагающего введение штрафов за подделку документов для организации незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Проект вносит изменения в статью 19.23 КоАП РФ, выделяя в отдельный состав правонарушения подделку, использование, передачу или продажу документов в целях легализации незаконно находящихся на территории России мигрантов.

За данное правонарушение юридическим лицам будет грозить штраф до 10 млн рублей, а в случае рецидива — до 60 млн рублей.

Госдума приняла законопроект 13 ноября сразу во втором и третьем чтениях.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции.

Поправки, вносимые в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточают наказания за целый ряд преступлений, связанных с незаконной миграцией. В частности, речь идет об организации незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ.

За них теперь можно получить от двух до пяти лет лишения свободы (раньше нижняя граница не была установлена). Дополнительным наказанием может стать штраф в размере 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до трех лет.

Ранее в Госдуме предложили признать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством.