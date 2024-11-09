Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки, вносимые в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточают наказания за целый ряд преступлений, связанных с незаконной миграцией. В частности, речь идет об организации незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ. За них теперь можно получить от двух до пяти лет лишения свободы (раньше нижняя граница не была установлена). Дополнительным наказанием может стать штраф в размере 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до трех лет.

Если указанные преступления были совершены с отягчающими обстоятельствами, срок наказания увеличится и составит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Посредничество в незаконной миграции, совершенное в составе организованной группы, отнесено к категории особо тяжких преступлений. Возможное наказание — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом от трех до пяти млн рублей.

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции 29 октября.

Ранее в МВД поддержали ужесточение наказания для организаторов незаконной миграции.