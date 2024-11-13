Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курьер сбил москвичку с ребенком в коляске

В Москве курьер сбил женщину с коляской, младенец в больнице

close
Прокуратура г. Москвы

На востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил прохожую с коляской. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники столичной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 13 ноября на улице Молдагуловой. За рулем транспортного средства был 22-летний молодой человек. Он совершил наезд на женщину с коляской, когда та шла по тротуару. В коляске находился младенец 2024 года рождения. Пострадавшего мальчика забрали на скорой в больницу. Информация о его состоянии не уточняется.

До этого в Москве столкновение прохожей с велокурьером на тротуаре закончилось угрозами и рукоприкладством со стороны последнего. Мужчина, наехавший на потерпевшую, выругался на нее, а затем ударил в живот. Хулигана задержали правоохранители.

Ранее девушку-курьера, порезавшую лицо пенсионерке в автобусе, задержали в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами