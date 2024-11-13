Курьер сбил москвичку с ребенком в коляске

На востоке Москвы курьер на электровелосипеде сбил прохожую с коляской. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники столичной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 13 ноября на улице Молдагуловой. За рулем транспортного средства был 22-летний молодой человек. Он совершил наезд на женщину с коляской, когда та шла по тротуару. В коляске находился младенец 2024 года рождения. Пострадавшего мальчика забрали на скорой в больницу. Информация о его состоянии не уточняется.

До этого в Москве столкновение прохожей с велокурьером на тротуаре закончилось угрозами и рукоприкладством со стороны последнего. Мужчина, наехавший на потерпевшую, выругался на нее, а затем ударил в живот. Хулигана задержали правоохранители.

Ранее девушку-курьера, порезавшую лицо пенсионерке в автобусе, задержали в Петербурге.