Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве курьер сбил женщину на тротуаре и ударил ее в живот

В Москве задержали курьера, который наехал на женщину и угрожал ей

close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Курьер на велосипеде сбил москвичку и угрожал ей, сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, ДТП произошло в столичном районе Митино, у дома на Пятницком шоссе. Очевидцы говорят, что велокурьер наехал на женщину, которая шла по тротуару. Затем виновник аварии накричал на потерпевшую, стал ей угрожать и ударил в живот.

В СК уже возбудили дело за хулиганство, подозреваемого поймали и доставили на допрос. В каком состоянии сейчас находится жертва, не уточняется.

В начале октября курьер-мигрант сбил в Петербурге девочку на электросамокате. Он обругал ребенка, после чего уехал. Пострадавшей потребовалась помощь медиков: ей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали ребенку перелом голени.

Ранее девушку-курьера, порезавшую лицо пенсионерке в автобусе, задержали в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами