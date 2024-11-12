В Москве курьер сбил женщину на тротуаре и ударил ее в живот

Курьер на велосипеде сбил москвичку и угрожал ей, сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, ДТП произошло в столичном районе Митино, у дома на Пятницком шоссе. Очевидцы говорят, что велокурьер наехал на женщину, которая шла по тротуару. Затем виновник аварии накричал на потерпевшую, стал ей угрожать и ударил в живот.

В СК уже возбудили дело за хулиганство, подозреваемого поймали и доставили на допрос. В каком состоянии сейчас находится жертва, не уточняется.

В начале октября курьер-мигрант сбил в Петербурге девочку на электросамокате. Он обругал ребенка, после чего уехал. Пострадавшей потребовалась помощь медиков: ей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали ребенку перелом голени.

Ранее девушку-курьера, порезавшую лицо пенсионерке в автобусе, задержали в Петербурге.