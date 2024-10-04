Полиция ищет курьера, который на самокате сбил школьницу, обругал ее и скрылся

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает курьера после ДТП в Приморском районе города. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел 4 октября у дома 55 по Шуваловскому проспекту. Курьер двигался по придомовой территории на электросамокате. Рядом ехала 13-летняя девочка, также на электросамокате. В какой-то момент мужчина столкнулся со школьницей. Курьер обругал ребенка, после чего уехал.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков: ей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали ребенку перелом голени.

В правоохранительных органах возбудили административное дело по статьям о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью, и оставлении места ДТП.

До этого в Москве водитель самоката устроил заезд по встречке на МКАД, мужчину оштрафовали.

Ранее появилось видео, как пес-самокатчик мчится по Москве.