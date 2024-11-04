В Москве ликвидировали пожар в жилом доме

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в жилом доме, расположенном на Тверском бульваре в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 80 квадратных метров. При этом еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек.

«Пожар в Москве ликвидирован», — говорится в заявлении.

О пожаре в жилом доме на Тверском бульваре стало известно днем 4 ноября. По информации МЧС РФ, пламя охватило перекрытия между мансардным этажом и чердаком. Другие подробности, включая причины ЧП, к текущему моменту не поступали.

3 ноября в Воронеже загорелось здание Дворца культуры имени Кирова. Огонь охватил крышу постройки, распространившись на площади 50 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что строение уже некоторое время не используется по назначению. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», с 2006 года здание находится в аварийном состоянии. Оно никем не охраняется, и в нем нет окон и дверей.

Ранее в Московской области произошел пожар на территории исследовательского института.