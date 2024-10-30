В Подмосковье произошел пожар на территории исследовательского института

В подмосковном Хотьково произошел пожар на территории АО «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, огонь затронул цех, в котором испытывают продукцию. Пожар на площади 100 квадратных метров уже потушили.

По данным МЧС, горел утеплитель. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном полностью потушили пожар на складе с удобрениями на площади 1,3 тыс. квадратных метров. С пламенем боролись более 60 специалистов и 17 единиц техники.

Также 29 октября в Москве в Серебряном Бору произошел пожар на территории академии водных видов спорта Ушакова. По предварительным данным, загорелась деревянная постройка на территории академии.

Ранее на стройплощадке в Москве загорелись 12 бытовок.