В центре Москвы пожарные приехали к задымленному жилому дому

На Тверском бульваре в Москве произошел пожар на верхних этажах жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в доме загорелись перекрытия между мансардным этажом и чердаком. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно покинули задымленную квартиру.

Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне в Воронеже загорелась кровля здания Дворца культуры имени Кирова. Там уточнили, что загорелась кровля недействующего здания Дворца.

Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что после пожара в мае 2006-го здание находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется, там нет охраны, окон и дверей. Оно несколько раз горело за последние годы.

В тот же день в поселке Кедровый в Красноярском крае произошло возгорание в храме на площади 100 квадратных метров. Пожар оперативно локализовали.

Ранее в Балашихе произошел сильный пожар.