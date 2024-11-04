Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В центре Москвы пожарные приехали к задымленному жилому дому

МЧС: спасатели тушат пожар в жилом доме на Тверском бульваре в Москве

На Тверском бульваре в Москве произошел пожар на верхних этажах жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в доме загорелись перекрытия между мансардным этажом и чердаком. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно покинули задымленную квартиру.

Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне в Воронеже загорелась кровля здания Дворца культуры имени Кирова. Там уточнили, что загорелась кровля недействующего здания Дворца.

Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что после пожара в мае 2006-го здание находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется, там нет охраны, окон и дверей. Оно несколько раз горело за последние годы.

В тот же день в поселке Кедровый в Красноярском крае произошло возгорание в храме на площади 100 квадратных метров. Пожар оперативно локализовали.

Ранее в Балашихе произошел сильный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами