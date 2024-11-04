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Тысячу британских работников переведут на четырехдневную рабочую неделю

The Guardian: в Британии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Великобритании стартует эксперимент, в рамках которого правящая партия лейбористов планирует перевести 1000 сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет газета The Guardian.

Согласно материалу издания, в ходе эксперимента тысяча британских работников получат дополнительные выходные без потери зарплаты. Целью кампании является представление результатов эксперимента лейбористскому правительству летом.

Как пишет The Guardian, убедить правящих лейбористов ввести четырехдневную неделю может оказаться непросто, поскольку она изначально не входила в планы правительства.

В январе 2022 года Оксфордский и Кембриджский университет в партнерстве с Бостонским колледжем уже запускали пилотную программу по введению четырехдневной рабочей недели с сохранением восьмичасового рабочего дня и обычной зарплаты.

Ранее эксперт объяснил, почему четырехдневная рабочая неделя не сработает в России.

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