В Британии объявили о начале эксперимента по введению четырехдневной недели

Оксфордский и Кембриджский университет в партнерстве с Бостонским колледжем объявили о запуске пилотной программы по введению четырехдневной рабочей недели с сохранением восьмичасового рабочего дня и обычной зарплаты. Об этом сообщает Euronews.

Исследователи приглашают к участию предприятия, которые согласятся на условия программы в течение шести месяцев, после чего производительная продуктивность и результаты этих компаний будут сравниваться с контрольной группой.

«Четырехдневная рабочая неделя бросает вызов нынешней модели работы и помогает компаниям перейти от простого измерения того, как долго люди «на работе», к более четкому сосредоточению внимания на производимой продукции», — объяснил смысл эксперимента Джо О'Коннор из организации 4 Day Week Global, помогающей в организации программы.

Ранее рабочая неделя для государственных служащих была сокращена в эмиратах Дубай, Абу-Даби и Шарджа, а в Бельгии объявили о всеобщем переходе на четырехдневную рабочую неделю, однако там общее число рабочих часов сокращено не будет.