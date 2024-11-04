В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошел взрыв

Взрыв произошел в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Запорожье», — написал чиновник.

В городе объявили воздушную тревогу.

Также в ночь на понедельник, 4 ноября, взрывы раздались и в Харькове, на востоке Украины. Мэр города Игорь Терехов подтвердил это в в своем Telegram-канале.

Издание «Общественное. Новости» сообщило о «целой серии взрывов». Харьковская область попала в красную зону на карте воздушных тревог.

Ночью 2 ноября по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и частям иностранных наемников в Конотопе в Сумской области Украины был нанесен удар. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что один из ударов, пришелся по асфальтному заводу, к которому подходит железнодорожная ветка, там разгружают военную технику и боекомплекты. Второй — по месту, где находятся промышленные цеха, несколько железнодорожных ответвлений, арматурный завод и элеватор.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).