Подполье заявило об ударе по расположению ВСУ в Сумской области

Ночью 2 ноября по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранным наемникам в Конотопе в Сумской области Украины был нанесен удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В 21:45 и 23:50 вечера 2 ноября прилетело в пригород Конотопа и в сам Конотоп», — сказал он.

Лебедев уточнил, что один из ударов, предположительно, пришелся по асфальтному заводу, к которому подходит железнодорожная ветка, там разгружают военную технику и боекомплекты. Второй – по месту, где находятся промышленные цеха, несколько железнодорожных ответвлений, арматурный завод, элеватор и большие ангары.

2 ноября Лебедев заявил, что офицеры бригады «Лють» могли попасть под удар при атаке на здание академии Национальной полиции Украины, расположенное в Харькове. 1 ноября глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о взрывах на территории региона. Их зафиксировали в Харькове.

Ранее здание Генерального штаба украинских войск в Киеве получило повреждения из-за взрывов.