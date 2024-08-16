Младенец заболел полиомиелитом в секторе Газа

Первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

«Министерство здравоохранения зафиксировало первый подтвержденный случай вируса полиомиелита в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что заболевший — десятимесячный ребенок из города Дейр-эль-Балах.

В конце июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением, что в секторе Газа за время конфликта резко снизился охват вакцинацией детей от полиомиелита. Он обратил внимание, что до начала военных действий охват вакцинацией детей от полиомиелита составлял порядка 99%. Сейчас же этот показатель резко снизился до 86%.

7 августа ВОЗ обратилась с призывом к сторонам конфликта о прекращении огня в Газе на несколько дней для доставки вакцин против полиомиелита.

Ранее в Северную Корею доставили миллионы доз вакцин для детей и беременных женщин.