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Младенец заболел полиомиелитом в секторе Газа

Минздрав Палестины сообщил о первом случае полиомиелита в секторе Газа

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Hatem Khaled/Reuters

Первый случай полиомиелита выявлен в секторе Газа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

«Министерство здравоохранения зафиксировало первый подтвержденный случай вируса полиомиелита в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что заболевший — десятимесячный ребенок из города Дейр-эль-Балах.

В конце июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением, что в секторе Газа за время конфликта резко снизился охват вакцинацией детей от полиомиелита. Он обратил внимание, что до начала военных действий охват вакцинацией детей от полиомиелита составлял порядка 99%. Сейчас же этот показатель резко снизился до 86%.

7 августа ВОЗ обратилась с призывом к сторонам конфликта о прекращении огня в Газе на несколько дней для доставки вакцин против полиомиелита.

Ранее в Северную Корею доставили миллионы доз вакцин для детей и беременных женщин.

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