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Миллионы доз вакцин для детей и беременных женщин доставлены в Северную Корею

В КНДР доставлены четыре миллиона доз вакцин для детей и беременных женщин

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Depositphotos

В Пхеньян было доставлено более 4 миллионов доз вакцины. Как пишет издание The Guardian, это вселяет надежду в ООН, что Северная Корея сможет снова открыться для их сотрудников на фоне сообщений об ухудшении эпидемиологической ситуации.

«Возвращение основных вакцин знаменует собой важную веху на пути к защите здоровья и выживания детей в этой стране», — заявил Роланд Купка, исполняющий обязанности представителя ЮНИСЕФ в Корейской Народно-Демократической Республике.

В КНДР доставлены вакцины против гепатита В, полиомиелита, кори и столбняка. Все они были предоставлены ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения, и ГАВИ, Альянсом по вакцинам. Организаторы говорят, что они смогут обеспечить 600 000 детей и беременных женщин, которые пропустили вакцинацию после пандемии COVID-19.

Вакцинация смогла быть осуществлена после многочисленных призывов США и правозащитных организаций к Северной Корее с просьбой открыть свои границы, чтобы можно было доставить важную помощь.

Почти все международные гуманитарные работники были вынуждены уехать во время пандемии COVID-19, поскольку страна закрыла границы и ужесточила контроль за импортом. Это сократило поставки лекарств и вакцин, а также импорт продовольствия. По данным ООН, до пандемии почти половина населения недоедала, и с тех пор на страну обрушилось несколько наводнений и тайфунов, это усилило угрозу здоровья людей.

Ранее Лукашенко заявил о стремлении расширить сотрудничество с Северной Кореей.

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