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Суд продлил арест шестерым обвиняемым в убийстве Кирилла Ковалева

Суд в Москве продлил арест шестерым обвиняемым в убийстве Кирилла Ковалева

Суд в Москве принял решение продлить арест шестерым обвиняемым в убийстве байкера Кирилла Ковалева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шахина Аббасова, Низами Аббасова, Бахтияра Аббасова, Шохрата Аббасова, Иссахана Аббасова и Нахида Гусейнова», — следует из сообщения пресс-службы суда.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже в Москве задержали инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который за взятку дал сбежать на машине Шахину Аббасову. Сотрудник остановил беглеца в ЮВАО. Аббасов в целях избежания задержания, предложил взятку инспектору ДПС, который согласился и указал счет, на который водителю следовало перевести 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре подростки избили мужчину из-за замечания о езде на мопедах.

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