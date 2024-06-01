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Экипаж МКС вынужден хранить мочу в мешках из-за поломки на станции

Space.com: на МКС вышел из строя насос системы переработки мочи в питьевую воду

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NASA

На Международной космической станции (МКС) сломался насос, отвечающий за переработку мочи экипажа в питьевую воду. Из-за этого экипажу станции приходится наполнять различные емкости жидкими отходами своей жизнедеятельности, сообщает портал Space.com со ссылкой на заявление менеджера программы NASA по МКС Даны Вайгель.

Плановая замена устройства должна была состояться в ходе следующей грузовой миссии Northrop Grumman Cygnus в августе 2024 года, однако оборудование неожиданно отказало, потребовав срочных действий.

«Мы находимся в ситуации, когда нам приходится хранить мочу на борту станции. У нас есть мешки и резервуары, которые мы поставили для этой цели, но у нас ограниченный инвентарь», — объяснила Дана Вайгель в ходе пресс-конференции 31 мая.

В NASA рассчитывают доставить новый насос для мочи на МКС на борту космического корабля Boeing Starliner, первый пилотируемый полет которого должен состояться 1 июня.
Чтобы избежать перегрузки аппарата, экипажу Starliner в лице астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс пришлось выложить часть своего багажа, включая сменную одежду. Вес новой детали составил 64 килограмма.

В NASA пообещали выдать Уилмору и Уильямс запасные костюмы из резервов на борту МКС.

Ранее стало известно о готовности провести первый пилотируемый полет корабля Starliner к МКС после череды задержек и переносов.

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