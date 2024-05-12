Из-под завалов дома в Белгороде спасли 12 человек

Спасатели извлекли живыми из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде 12 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

Спасатели рассказали, что на месте обрушения ведутся поисково-спасательные работы.

«На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых 2 ребенка», — сказали в министерстве.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее крыша обрушившегося подъезда в Белгороде рухнула на спасателей.