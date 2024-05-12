Крыша обрушившегося подъезда в Белгороде рухнула на спасателей

У дома на лице Щорса в Белгороде, где ранее обрушился подъезд, обрушилась крыша, под новыми завалами находятся спасатели. Об этом сообщает ТАСС.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Белгороде при попадании снаряда в жилой дом пострадали дети.