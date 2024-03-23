МЧС обнародовало предварительный список погибших в «Крокусе»

МЧС России обнародовало предварительный список погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В нем на 17:00 по московскому времени значатся 13 человек, следует из информации на сайте спасательного ведомства.

В сообщении также отмечено, что список продолжат дополнять.

«Список будет дополняться по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин приехал в Боткинскую больницу, чтобы навестить пострадавших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По словам Собянина, в московских больницах сейчас находятся 80 человек в состоянии различной степени тяжести.

Мэр поблагодарил всех, кто оказывал помощь на месте трагедии. Это и экипажи десятков машин скорой помощи, вертолетчики, сотрудники МЧС, добавил глава города. Кроме того, Собянин поблагодарил москвичей, которые пришли сдать свою кровь для раненых.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее СК призвал россиян предоставить имеющиеся у них сведения о теракте в «Крокусе».