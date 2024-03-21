Рогов описал отношение жителей Работино к ВСУ

Жители Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти. С таким заявлением выступил глава общественного движения «Мы вместе с Россией», председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, чьи слова передает РИА Новости.

По словам деятеля, мирное население было эвакуировано из Работино заблаговременно.

«Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт», — рассказал Рогов.

Рогов уточнил, что на встрече также были жители сел Вербовое и Новопрокоповка, в окрестностях которых также велись кровавые бои.

До этого Рогов заявил, что ВС России вытеснили украинских боевиков из центральной части Работино. Согласно его информации, российская армия продвинулись вглубь на север от центральной части Работино.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.