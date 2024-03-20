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Рогов объявил о вытеснении ВСУ из центральной части Работино

Рогов: ВС России вытеснили украинских боевиков из центральной части Работино

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вытеснили украинских бойцов из центральной части Работино. С таким заявлением выступил глава общественного движения «Мы вместе с Россией», председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, чьи слова передает РИА Новости.

«Наши войска вытеснили противника из центральной части села», — объявил общественник.

Согласно его информации, Российская армия продвинулись вглубь на север от центральной части Работино.

Рогов также подчеркнул, что ВС России начали доминировать в контрбатарейной борьбе на Запорожском направлении фронта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при этом пытаются компенсировать нехватку артиллерийских снарядов массовым применением ударных беспилотников.

Накануне пресс-служба Министерства обороны РФ сообщала, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль село Орловка и улучшили положение по переднему краю.

Ранее политолог предположил, на каких границах завершится конфликт на Украине.

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