ВСУ обстреляли Шебекино

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По предварительной информации, пострадал один мирный житель — сотрудник коммерческого предприятия. Мужчина получил осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Бригада скорой доставила пострадавшего в областную клиническую больницу.

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Также на территории предприятия осколки посекли один автомобиль. Оперативные службы работают на месте.

Днем 1 июня Гладков заявил, что бойцы ВСУ нанесли удар по селу Репяховка в Краснояружском районе. Для атаки украинские солдаты использовали FPV-дрон.

По словам главы региона, в результате детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в населенном пункте загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, но добровольная команда огнеборцев смогла оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее ВСУ обстреляли зажигательными снарядами село в Белгородской области.