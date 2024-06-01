Немецкий полковник призвал не допустить эскалации конфликта на Украине

Западные страны должны предупредить Киев о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта с Москвой. Об этом в ходе интервью для немецкого телеканала Welt заявил полковник Вооруженных сил Германии в отставке Вольфганг Рихтер.

Как сказал эксперт, удары украинских войск по целям на территории РФ могут вынудить последнюю принять решительные ответные меры. В том числе речь идет об использовании ядерного оружия, уточнил он.

«Мы должны дать четкое предупреждение Киеву, что этого (эскалации конфликта. — «Газета.Ru») не должно происходить», — сказал Рихтер.

Полковник назвал естественным, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится обороняться на поле боя. Однако эскалация конфликта и удары по российской территории не будут иметь ничего общего с правом Киева на защиту, следует из слов эксперта.

30 мая газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине бить по РФ при помощи американского оружия. Однако глава государства предупредил Киев, что речь идет только об атаках на российские объекты «в районе Харькова».

Ранее журналисты узнали о разочаровании властей Украины из-за решения партнеров лишь частично снять запрет на удары по РФ западным оружием.