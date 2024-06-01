«Мумия» получит приквел с постаревшим Бренданом Фрейзером

Киностудия Universal планирует снять приквел «Мумии» 1999 года спустя 25 лет после релиза оригинальной картины. Об этом заявил инсайдер Дэниел Рихтман, пишет World of Reel.

По словам осведомителя, в главных ролях могут сняться Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, которые сыграли основных действующих лиц в оригинальной картине. Рихтман выразил мнение, что они могут сыграть своих же постаревших персонажей.

В 2023 году Брендан Фрейзер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Престижную статуэтку он получил за роль в фильме «Кит» режиссера Даррена Аронофски. Кинокартина рассказывает о страдающем ожирением мужчине по имени Чарли, который когда-то давно бросил семью. Оказавшись на грани отчаяния, он пытается восстановить отношения с дочерью-подростком Элли, которую не видел несколько лет.

Драма «Кит» заработала $32,3 млн в мировом прокате. Сообщается, что $15,5 млн из этой суммы принесли зарубежные рынки. Как отмечает издание Deadline, такое равное распределение — грандиозный результат для низкобюджетного ($3 млн) инди-кино.

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