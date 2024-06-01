Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Мумия» получит приквел с постаревшим Бренданом Фрейзером

Киностудия Universal снимет приквел «Мумии» с постаревшим Бренданом Фрейзером

close
100%
Universal Pictures

Киностудия Universal планирует снять приквел «Мумии» 1999 года спустя 25 лет после релиза оригинальной картины. Об этом заявил инсайдер Дэниел Рихтман, пишет World of Reel.

По словам осведомителя, в главных ролях могут сняться Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, которые сыграли основных действующих лиц в оригинальной картине. Рихтман выразил мнение, что они могут сыграть своих же постаревших персонажей.

В 2023 году Брендан Фрейзер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Престижную статуэтку он получил за роль в фильме «Кит» режиссера Даррена Аронофски. Кинокартина рассказывает о страдающем ожирением мужчине по имени Чарли, который когда-то давно бросил семью. Оказавшись на грани отчаяния, он пытается восстановить отношения с дочерью-подростком Элли, которую не видел несколько лет.

Драма «Кит» заработала $32,3 млн в мировом прокате. Сообщается, что $15,5 млн из этой суммы принесли зарубежные рынки. Как отмечает издание Deadline, такое равное распределение — грандиозный результат для низкобюджетного ($3 млн) инди-кино.

Ранее Максим Фадеев представил гимн для фонда «Защитники Отечества».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами