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Наставник «Акрона» о выходе в РПЛ: в этой жизни есть Господь

Тренер «Акрона» Тедеев о выходе в РПЛ: мы сделали большой шаг для развития

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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев после выхода клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ), победив в стыковых матчах екатеринбургский «Урал», заявил, что «Акрон» сделал большой шаг для развития региона, передает «Матч ТВ».

«При счете 1:2 была тревога за результат? В этой жизни есть Господь. Мы в него верим. Наверное, надо было именно так закончить. Именно так попасть в РПЛ, потому что мы доказали, что этого заслужили», — сказал Тедеев.

Ответный матч, который прошел в Жигулевске, завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Екатеринбурга, но по сумме двух матчей победил «Акрон» (3:2).

Во втором матче за «Урал» дублем отметился Силвие Бегич. За «Акрон» мяч забил Андрес Понсе.

«Акрон» впервые сыграет в РПЛ. «Урал» следующий сезон проведет в Первой лиге. Первая встреча прошла на «Екатеринбург Арене» в присутствии 13 500 зрителей и завершилась победой тольяттинцев 2:0.

Ранее в увольнении Виктора Гончаренко из «Урала» не увидели смысла.

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