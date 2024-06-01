В ФРГ напали на выступающего за максимальную поддержку Киеву депутата

На депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, который выступает за предоставление Украине максимального количества оружия, напали в земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает местное издание Schwäbische Post.

Кизеветтер в настоящее время ведет в Баден-Вюртемберге предвыборную кампанию. Когда он находился у стенда ХДС на него напали. По предварительной информации, нападавший — Петер Бауэр, местный агитатор от другой партии.

Кизеветтер рассказал, что мужчина кричал на него и называл «агитатором войны». По словам депутата, нападавший толкнул его, снес агитационную палатку, а затем снова ударил. Отмечается, что пострадавший получил легкие травмы.

Отмечается, что Кизеветтер выступает за предоставление Украине максимального количества оружия для сопротивления России. В частности Кизеветтер заявлял, что союзники Украины должны дать свое согласие на удары Киева по объектам на территории РФ западным оружием, поскольку это «совершенно нормально».

Ранее Кизеветтер предложил Западу сбивать российские ракеты над Украиной.