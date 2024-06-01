Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРГ напали на выступающего за максимальную поддержку Киеву депутата

На депутата бундестага Кизеветтера напали в земле Баден-Вюртемберг в ФРГ

close
100%
Monika Skolimowska/Global Look Press

На депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера, который выступает за предоставление Украине максимального количества оружия, напали в земле Баден-Вюртемберг. Об этом сообщает местное издание Schwäbische Post.

Кизеветтер в настоящее время ведет в Баден-Вюртемберге предвыборную кампанию. Когда он находился у стенда ХДС на него напали. По предварительной информации, нападавший — Петер Бауэр, местный агитатор от другой партии.

Кизеветтер рассказал, что мужчина кричал на него и называл «агитатором войны». По словам депутата, нападавший толкнул его, снес агитационную палатку, а затем снова ударил. Отмечается, что пострадавший получил легкие травмы.

Отмечается, что Кизеветтер выступает за предоставление Украине максимального количества оружия для сопротивления России. В частности Кизеветтер заявлял, что союзники Украины должны дать свое согласие на удары Киева по объектам на территории РФ западным оружием, поскольку это «совершенно нормально».

Ранее Кизеветтер предложил Западу сбивать российские ракеты над Украиной.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами