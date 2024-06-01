Школьница сломала позвоночник, сорвавшись с высоты на туристических сборах в Ленобласти

В Ленобласти выпускница седьмого класса школы сломала позвоночник, сорвавшись с высоты на туристических сборах. Об этом сообщает 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 30 мая на берегу реки Вуокса возле поселка Лосево, где проходил туристический сбор выпускников седьмого класса одного из лицеев. Одна из школьниц сорвалась с каната во время тренировочной переправы и упала с высоты нескольких метров. Это произошло из-за неправильно застегнутого страховочного карабина.

Организаторы сборов самостоятельно отвезли девочку в больницу, так как боялись, что скорая помощь будет добираться слишком долго. У школьницы диагностировали переломы поясничного, грудного отделов позвоночника и левой руки. Ее жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее российский школьник сломал позвоночник, прыгая на батуте в ТЦ.