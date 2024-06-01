Губерниев о возможном переносе Игр дружбы: бедные спортсмены

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на информацию о том, что Игры дружбы могут перенести, пожалев спортсменов.

«Если Игры дружбы перенесут — бедные спортсмены. Им обещали золотые горы. Пловцы и другие совершили большую ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус и выступать на ОИ», — заявил Губерниев.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее гимнастка Дина Аверина заявила, что знала, о переносе Игр дружбы.