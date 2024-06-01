ВСУ атаковали поселок Красный Партизан в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на поселок Красный Партизан в Донецкой народной республике. Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«15.50 — населенный пункт Красный Партизан: сброс ВОП с БПЛА», — отмечается в сообщении.

22 мая представительство республики в СЦКК информировало, что ВСУ выпустили ракету ATACMS с кассетной боевой частью по городу Моспино. В результате атаки были повреждены более 20 домов, ранения получили шесть человек.

20 мая в СЦКК сообщили, что мирная жительница Донецка пострадала при обстреле со стороны ВСУ. Известно, что по столице ДНР стреляли из артиллерийских орудий снарядами калибра 155 мм, которые применяются в НАТОвских системах вооружения.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку.