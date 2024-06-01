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Друзья устроили домашнюю наркоплантацию в Петербурге и попались полиции

78.ru: в Петербурге с наркоплантации друзей изъяли 8 кг марихуаны

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Depositphotos

В Петербурге с домашней наркоплантации двух друзей полицейские изъяли 8 кг марихуаны. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, следствие придерживается версии, что двое местных жителей в возрасте 34 и 35 лет оборудовали домашнюю наркоплантацию на Васильевском острове. Злоумышленники выращивали кусты марихуаны и, когда попались полицейским, утверждали, что наркотики им нужны были для собственного потребления.

Однако позже полицейские установили, что мужчины занимались распространением запрещенного вещества. Во время обысков у них нашли и изъяли более 8 кг марихуаны, расфасованной по банкам и пакетам. У них нашли также специальное оборудование для выращивания, 7 кустов марихуаны, брикет с гашишем и другие свертки.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых задержали.

Ранее россиянин два дня подряд попадался полиции с наркотиками и отправился в СИЗО.

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