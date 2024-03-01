Россияне рассказали о своем доверии Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6% опрошенных россиян. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ.

Исследование провели с 19 по 25 февраля 2024 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Опрос показал, что одобряют работу нынешнего президента 77,3% респондентов, а не одобряют — 14,5%. При этом не доверяют Путину 16,7% опрошенных.

ВЦИОМ также выяснил, что половина (50%) опрошенных россиян считают, что Россия сейчас является одной из великих держав. Как показало исследование, 30% респондентов считают, что в ближайшие 15-20 лет России, скорее всего, станет великой державой. Также 40% россиян полагают, что через 8-10 лет ситуация в стране существенно улучшится.

До этого эксперты заявили, что уровень поддержки решения о проведении специальной военной операции (СВО) среди опрошенных россиян составил 68%. Отмечается, что в 2022 году 65% опрошенных россиян поддержали проведение СВО, в 2023 году показатель составил 68%, он остается таким же в 2024 году.

Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о социальной политике в России на ближайшие шесть лет.