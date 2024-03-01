Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали о своем доверии Путину

ВЦИОМ: уровень доверия россиян президенту Путину вырос до 79,6%

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,6% опрошенных россиян. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ.

Исследование провели с 19 по 25 февраля 2024 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Опрос показал, что одобряют работу нынешнего президента 77,3% респондентов, а не одобряют — 14,5%. При этом не доверяют Путину 16,7% опрошенных.

ВЦИОМ также выяснил, что половина (50%) опрошенных россиян считают, что Россия сейчас является одной из великих держав. Как показало исследование, 30% респондентов считают, что в ближайшие 15-20 лет России, скорее всего, станет великой державой. Также 40% россиян полагают, что через 8-10 лет ситуация в стране существенно улучшится.

До этого эксперты заявили, что уровень поддержки решения о проведении специальной военной операции (СВО) среди опрошенных россиян составил 68%. Отмечается, что в 2022 году 65% опрошенных россиян поддержали проведение СВО, в 2023 году показатель составил 68%, он остается таким же в 2024 году.

Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о социальной политике в России на ближайшие шесть лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами