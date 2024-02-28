Мурашко рассказал, когда начнутся выплаты медикам за работу в малых городах

Начиная с середины весны — второй декады апреля — медики, работающие в малых городах России, получат выплаты за свою деятельность, начисления по которым будут произведены с 1 март. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах увеличения ежемесячных выплат для специалистов, работающих в малых городах, районных центрах и селах с 1 марта. Врачи, проживающие в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, получат дополнительные 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч, а специалисты, работающие в населенных пунктах с численностью менее 50 тысяч жителей, будут получать ежемесячные доплаты в размере 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для медицинских работников среднего звена.

Путин провел видеоконференцию со своими министрами, где обсуждалась индексация выплат с 1 февраля, она затронет 20 миллионов граждан. Министр Мурашко подчеркнул, что определенные категории медработников начнут получать новые социальные пособия уже в середине апреля, при этом начисления будут произведены с 1 марта. Он также добавил, что в настоящее время правительство готовит соответствующие нормативные документы.

Ранее Путин поручил правительству запустить новый нацпроект по сбережению здоровья.