Стало известно, что может стать с делами преступников из СИЗО в Ростове

Уголовные дела захвативших заложников в ростовском следственном изоляторе (СИЗО) могут быть прекращены в связи с их смертью. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, передает РИА Новости.

«В соответствии со ст.24 ч.1 п.4 УПК РФ, смерть подозреваемого (обвиняемого) является основанием для прекращения уголовного дела, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего», — сообщил Аграновский.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

В правоохранительных органах рассказали, что все заключенные содержались в разных камерах, но между ними была связь. Проверяется версия, что действия преступников координировали извне.

Ранее житель Ростова рассказал о спокойствии сотрудников во время захвата заложников в СИЗО.