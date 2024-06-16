Норвегия выделит миллионы долларов на ремонт энергосистемы Украины

Норвегия предоставит $103 миллиона для поддержки критически важной энергетической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства.

«Норвегия на данный момент выделяет дополнительно 1,1 млрд норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Осло и Киев будут вести диалог по вопросу использования данных средств.

До этого стало известно, что Европейский союз выплатит Украине €1,9 млрд до конца июня текущего года в рамках финансирования по программе в €50 млрд на три года. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Также ЕС предоставит Украине дополнительные тысячу электрогенераторов и одну тысячу солнечных батарей.

Ранее на Украине запретили включать кондиционеры в учебных заведениях.