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Губернатор Ростовской области объяснил, почему не комментировал захват СИЗО

Голубев заявил, что не комментировал ситуацию с захватом СИЗО из-за провокаторов

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не комментировал ситуацию с захватом СИЗО из-за провокаций. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Голубева, он регулярно получал оперативные доклады о ситуации в СИЗО-1. От комментариев он отказался до момента освобождения заложников.

«Почти сразу с комментариями сюда в Telegram-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему», — рассказал он.

Голубев добавил, что из-за провокаций был вынужден закрыть комментарии.

Утром 16 июня заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ (организация запрещена в России). Некоторые из них были осуждены за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла.

Ранее стало известно, как действовали заключенные при захвате СИЗО в Ростове.

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